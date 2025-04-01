Загалом компанія наразі відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів.

"Укрзалізниця" відновила інтеграцію з сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті. Як повідомляє пресслужба перевізника, також повернулася верифікація через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

"Загалом "Укрзалізниця" вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вантажні сервіси "Укрзалізниця" планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.

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Кібератака на "Укрзалізницю": що відомо

23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки. Тоді не працював продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги. На наступний день компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах.

27 березня компанія відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки на ключові операційні системи компанії. Тоді почали працювати тільки базові функції - продаж та повернення квитків на сайті та у застосунку на усі напрямки глибиною до 20 діб.

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