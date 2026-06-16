Дві киянки-довгожительки розкрили свої пенсії та стали зірками мережі (відео)

87-річна кандидатка хімічних наук та її 90-річна подруга-біологиня розповіли про життя, пенсії у 16 тисяч гривень і дружбу, яка триває вже понад пів століття.

У Києві дві подруги-пенсіонерки стали справжніми зірками соцмереж після того, як розповіли про своє життя, багаторічну дружбу та розмір пенсій. Відео з жінками викликало хвилю захоплення серед українців.

В інтервʼю блогерці Ангеліні Пічик жінки розповіли, що займаються науковою діяльністю. Одній із героїнь відео, Лідії, 87 років. Вона є кандидатом хімічних наук і досі працює в Інституті органічної хімії.

Жінка зізналася, що цілком задоволена своїм пенсійним забезпеченням. За її словами, щомісячна пенсія становить близько 16 тисяч гривень.

"Ми пенсіонери. Моєї пенсії мені вистачає. А я ще й працюю. Поки працюю. Може, вже й досить", – сказала Лідія.

Жінка також розповіла, що переїхала до Києва у шестирічному віці разом із батьками зі Свердловська, а її батько брав участь у будівництві нафтопроводу "Дружба".

Подрузі Лідії нині 90 років. Вона є кандидатом біологічних наук та багато років працювала викладачкою. Жінка також отримує пенсію в розмірі близько 16 тисяч гривень. Своє дитинство вона провела у Кременчуці.

Пенсіонерки розповіли, що знайомі вже понад пів століття.

"Ми дружимо 56 років", – поділилися жінки.

За їхніми словами, доленосна зустріч відбулася у театрі, після чого вони стали близькими подругами.

У коментарях користувачі соцмереж відзначили не лише професійні досягнення жінок, а й їхню енергійність, життєлюбність та міцну дружбу. Багато хто назвав героїнь відео прикладом активного довголіття та наголосив, що саме такі історії повертають віру в людей. Серед коментарів:

Нагадаємо, раніше 101-річна жінка поділилася 4 секретами довголіття. Бетті Морріс зі штату Мічиган все ще знаходить час для занять зумбою щосуботи, займається плаванням, пече домашній хліб і досі сама їздить на машині містом.

Вас також можуть зацікавити новини: