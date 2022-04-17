Відтепер закохані отримають можливість побратися за один день.

Міністерство юстиції України спростило процедуру укладення шлюбу під час воєнного стану. Відтепер це можна зробити протягом одного дня після заяви та навіть у Zoom.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

"Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати. Тому що всі ми опинилися в обставинах, коли ми не знаємо, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Тому подати заявку і офіційно оформити шлюб тепер можна за день. Люди, які виявили бажання, можуть одружитися протягом дня", - пояснила Коломієць.

Реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. В певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС, а й поліцейські та військові. Це актуально для закоханих, які несуть службу. Коломієць зауважила, що для захисників також передбачили дистанційне одруження.

"Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom", - поінформувала Коломієць.

У Мін'юсті нагадали, що з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай. Це пов’язано зокрема з воєнним станом.

Як повідомляв УНІАН, якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

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