На виконання указу президента створено Міжвідомчу урядову комісію з вивчення питання про використання майна на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Міністерство культури та інформаційної політики рекомендуватиме не продовжувати строки оренди УПЦ Московського патріархату Успенського та Трапезного храмів у Національному Києво-Печерському заповіднику, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Дійсно, спливає угода оренди Успенського та Трапезного храмів у Верхній лаврі, відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування з цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо стану справ використання майна лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати", - сказав Ткаченко.

За його словами, була створена Міжвідомча урядова комісія стосовно вивчення питання про використання майна лаври.

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"З огляду на те, що на Верхній лаврі угода закінчується, станом до того моменту доки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Стосовно іншого майна є угоди, які тривають", - сказав міністр.

Ткаченко додав, що у 2013 році була укладена безстрокова угода з Українською православною церквою Московського патріархату на використання території Нижньої лаври (де розташований монастир УПЦ МП).

"Але з огляду на те, що тепер є указ і Міжвідомча комісія, нам доведеться перевірити правомірність використання, чи не було там якихось порушень, і з огляду на це вже виносити рішення", - додав міністр.

Обшуки в УПЦ МП

З 22 листопада співробітники СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ МП.

Зокрема, 1 грудня слідчі СБУ повідомили про підозру священнику з Києво-Печерської лаври, на богослужінні якого прославляли "руський мир".

Президент Володимир Зеленський 1 грудня повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

Згідно з указом президента №820/2022, яким затверджено відповідне рішення РНБО, уряду доручено забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

26 грудня намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло Лебедь заявив, що в УПЦ Московського патріархату сплив термін оренди двох найбільших церков на території Верхньої лаври - Успенського і Трапезного храмів. З 1 січня 2023 року представники УПЦ МП не матимуть доступу до цих храмів. З цього приводу він записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського і закликав його втрутитися у ситуацію.

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