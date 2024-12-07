Олександр Ломако, у якого проводило обшуки ДБР, написав заяву про звільнення в День місцевого самоврядування.

Секретар Чернігівської міської ради, що тимчасово виконує обов’язки міського голови, Олександр Ломако 7 грудня, в День місцевого самоврядування заявив, що подає заяву про звільнення. Про це повідомляє офіційний портал міськради.

"Сьогодні, в День місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста - важливіше будь-яких посад", - сказав Ломако у відеозверненні.

Олександр Ломако - що про нього відомо

У жовтні співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у квартирі виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Як стало відомо згодом, обшуки були пов’язані з його двотижневим вояжем до Європи.

Відео дня

Як уточнили в ДБР, відрядження Ломако у травні було оформлене до Німеччини. Однак посадовець ще побував у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі.

Раніше депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко у соціальних мережах повідомляла про можливі порушення під час поїздок чиновників Чернігівської міськради за кордон. За її інформацією, виконуючий обовʼязки мера Олександр Ломако двічі протягом року побував у Парижі.

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