Відрядження у травні було оформлене до Німеччини. Однак посадовець ще побував у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі.

Обшуки у виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако повʼязані з перевірками законності його відряджень до Європи. Про це УНІАН повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, перевіряється законність перебування Ломако за кордоном.

"Відрядження було оформлене 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини, яким чином він міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація, що його "канікули" орієнтовно тривали з 7 по 21 травня", - розповіла вона.

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Сапьян зазначила, що обшуки проходять на підставі ухвали суду від 6 жовтня.

Раніше депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко у соціальних мережах повідомляла про можливі порушення під час поїздок чиновників Чернігівської міськради за кордон.

За її інформацією, виконуючий обовʼязки мера Олександр Ломако двічі протягом року побував у Парижі.

"У листопаді 2022 року та ось у травні ще зʼїздив на три дні, після того, як всі питання в Ахені та Реймсі були вичерпані. Вітаю з такими чудовими напрямками подорожей за бюджетний кошт", - написала Семененко.

Вона робила запити до міськради щодо витрачання бюджетних коштів на поїздки за кордон.

Семененко зазначала, що відрядження до Реймсу та Аахену не завершилося 16 травня, як повідомляли ЗМІ, а ще три дні тривало в Парижі.

Обшуки у в.о. мера Чернігова: що відомо

Сьогодні співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у квартирі у виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Про це він сам повідомив зранку у соцмережах.

Ломако пов’язав обшуки з його заявою про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію у драмтеатрі, де 19 серпня проходила виставка дронів. Тоді внаслідок ракетного удару РФ загинули семеро людей, понад 200 – було поранено.

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