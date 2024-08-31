"Вартість" відстрочки" через аспірантуру для ухилянтів оцінювалась у 6 800 доларів.

Через наплив бажаючих вступити в аспірантуру, щоб уникнути мобілізації Україна могла залишитись без справжніх науковців. Про це сказав в інтерв’ю BBC міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він розповів, що з початком війни і відповідно мобілізації кількість бажаючих вступити в аспірантуру зросла в десятки разів.

"У 2020 році ми мали 1900, трошки понад 1900 аспірантів-чоловіків 25+. У 2021 їх було 2300 з хвостиком. 2022-й – 19 тисяч, 2023-й – 23 тисяч, на Єдиний вступний іспит 2024-го – 91 тисяча – чоловіки 25+", - розповів він.

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При цьому, зауважив міністр, в Україні було 33 тисячі ліцензійного обсягу, і, враховуючи корупційні ризики "ми зрозуміли, що зараз ці люди заповнять собою всі ці 33 тисячі місць".

Він пояснив, що наразі у різних телеграм-каналах пропонується безліч способів організувати відстрочку, і "вартість" аспірантури там 6 800 доларів. А загальний обсяг корупційного ризику складав 255 мільйонів доларів.

Тому, зазначив Лісовий, було прийнято рішення закрити на період війни всю контрактну аспірантуру, але при цьому збільшити держзамовлення.

"Тобто аспірантура за державним замовленням сьогодні має обсяг, який вона ніколи за часів незалежності не мала, – сім тисяч місць. Бо ми ризикували залишитись без справжніх науковців, які не готові платити 6 800 за свій вступ", - пояснив він.

Він додав, що у питанні тих 25 тисяч аспірантів, що вступили до прийняття цих змін, є ідея ввести єдиний державний залік наприкінці другого курсу, але це рішення поки що в проєкті.

Вступ на аспірантуру в Україні

Напередодні Міністерство освіти та науки України опублікувало наказ про нові правила навчання в аспірантурі, підписаний через надмірний цьогорічний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти.

Зокрема, відповідно до нового указу, всі студенти-контрактники, які навчаються на аспірантурі, втратили можливість бронювання від мобілізації.

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