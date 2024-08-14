Федоров повідомив, скільки працівників забронювали критичні підприємства через 'Дію'

У Мінцифрі працюють над розширенням категорій підприємств, які зможуть здійснювати е-бронювання.

Критичні підприємства забронювали через "Дію" вже більше 160 тисяч працівників. Про це у Telegram написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як нагадав міністр, бронювання на порталі "Дія" доступне вже місяць.

"Замість того, щоб тижнями збирати папери та бігати по кабінетах, керівник критично важливого підприємства робить кілька кліків на порталі "Дія" - і подає заявку на бронювання працівників. Якщо відповідь позитивна - у працівника оновиться інформація в застосунку "Резерв+". Зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств, далі працюватимемо над розширенням категорій", - зауважив Федоров.

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Він звернув увагу на важливість бронювання для критичних підприємств країни.

"Бронювання арантує, що найважливіші виробництва не зупиняться через нестачу кваліфікованих кадрів. Це означає стабільне постачання енергії, медичних послуг, а також дронів та всього необхідного для нашої оборони. Критичні підприємства забезпечують функціонування країни. Завдяки заброньованим працівникам підприємства працюють, створюють нові робочі місця й сплачують податки. Ті самі податки, з яких фінансується армія", - написав Федоров.

Електронне бронювання через "Дію"

17 липня у "Дії" запрацювало електронне бронювання, тобто керівникам критично важливих підприємств було надано можливість бронювати співробітників онлайн.

Станом на 22 липня електронним бронюванням скористались близько 3 тис. компаній, які забронювали 32 тисячі працівників критично важливих підприємств. У Міністерстві цифрової трансформації України запевнили, що відсоток відмов зафіксований доволі невеликий.

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