За словами його дружини, чоловік утримує двох неповнолітніх дітей та є єдиним годувальником у сім’ї.

У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який ухилився від мобілізації, мотивуючи такий крок необхідністю годувати родину. Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду Харкова, повідомляє ТСН.

Як зазначається у рішенні, чоловік у липні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до несення служби. Того ж дня він отримав бойову повістку та мав прибути до ТЦК для відправлення до військової частини, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. За його словами, співробітники ТЦК, не представляючись, застосовуючи фізичний примус, вкинули його до автомобіля, доправивши до ТЦК та виписавши повістку. Після цього за 15 хвилин було пройдено ВЛК, де його не запитували про наявні захворювання та знову видали повістку про необхідність явки 11 липня 2023 року. Цього дня чоловік до ТЦК не з`явився, а пішов на роботу, оскільки "потрібно годувати сім`ю". До правоохоронців через дії ТЦК він не звертався, документи про хвороби до ВЛК не приносив.

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Дружина чоловіка заявила, що вона працює в дитсадку, який тимчасово закрили. За її словами, чоловік утримує їхніх двох неповнолітніх дітей. Окрім того, жінка зазначила, що є християнкою і проти, щоб чоловік, який є єдиним годувальником, брав до рук зброю та воював.

Також дружина військовозобов’язаного повідомила, що він в дитинстві хворів на туберкульоз та інші захворювання, які не дозволяють служити.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову та засудив до 3 років позбавлення волі.

Житель Львівщини відмовився від мобілізації через релігію

У березні жителя Львівщини засудили до трьох років ув’язнення через відмову від мобілізації. Чоловік заявив, що він є віруючою людиною, та не бажає тримати зброю в руках, оскільки це забороняє його церква та релігія.

На суді служитель релігійної організації релігійної громади "Агапа" Церкви християн віри євангельської у Львові заявив, що військовозобов’язаний є членом церкви та активно допомагає їй. Однак водне хрещення прийняв нещодавно. За словами служителя, релігія, яку він сповідує прямо не забороняє нести військову службу.

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