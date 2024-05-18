У Міністерстві оборони зауважують, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині, а інших варіантів поки не передбачено.

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, але порядок вручення повісток залишився колишнім. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Наразі існує положення, що врученою вважається повістка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено. Якщо будуть якісь постанови чи якісь акти, які, так би мовити, щось змінюють у цьому, тоді будемо про це говорити. На даний момент поки що їх немає", - зауважив речник.

Лазуткін нагадав, що вручати повістки можуть роботодавці, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також поліцейські.

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"Перевіряти військово-облікові документи, які теж з собою зараз, відсьогодні, треба носити, можуть і поліцейські, і представники ТЦК і СП, і прикордонники", - сказав він.

Крім того, на запитання, чи має військовозобов’язаний усе одно прийти та оновити свої дані, якщо він вже був у ТЦК, скажімо, у березні-квітні та пройшов військово-лікарську комісію, речник зазначив:

"Повторно проходити ВЛК, вочевидь, не треба. Немає такої норми, щоб проходити кожні три місяці ВЛК, правда ж? Це було б трохи абсурдно і викликало б якесь непотрібне зовсім перевантаження військово-лікарських комісій", - каже представник МОУ.

Утім, додав Лазуткін, оновити дані про себе потрібно, адже цього вимагає норма закону, - протягом 60 днів від 18 травня.

Також на запитання щодо того, чи впораються ТЦК з чергами тих, хто прийшов уточнити свої дані, він зауважив, що не очікується, що це стане проблемою.

"Сьогодні я особисто був в кількох ТЦК і СП, і великих черг точно не спостерігалося: було дві-три людини. Тобто черги цілком помірні, при тому, що вихідний день і є можливість. І дійсно, цей закон наробив галасу, в тому числі, на жаль, і через те, що і російські ІПСО працювали. Вони намагаються зірвати нашу мобілізацію", - сказав речник.

На запитання щодо того, чи можуть представники ТЦК затримувати людину, застосувавши силу, Лазуткін підкреслив, що Міністерство оборони не толерує порушення закону і застосування "перебільшення повноважень".

"Все має відбуватися, знову ж таки, в межах закону. І в жодному випадку імідж Збройних сил України не має від цього страждати. По кожному окремому випадку, зрозуміла річ, що розбираємося, вивчаємо ситуацію, і люди, які завинили в чомусь, відповідно, також мають розуміти, що наслідки будуть", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений раніше законопроект №10379, який врегульовує покарання для ухилянтів за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації.

Запроваджено три режими порушень - перше, повторне і під час воєнного стану. Зокрема, штраф за порушення військового обліку: у мирний час - від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн, а у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 тис. до 25 тис. 500 грн.

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