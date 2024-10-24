У новому функціоналі новобранці зможуть отримати абсолютно усі уроки і фактично все знання про війну з ворогом, зазначила заступник міністра.

В мобільному застосунку "Армія+" запустили онлайн-курси для новобранців і мобілізованих. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми вперше запускаємо в "Армії+" комплексне онлайн-навчання. Ми розуміємо, що сучасний світ 21-го сторіччя зобов'язує нас до сучасних цифрових кроків і в армії також", - повідомила Черногоренко.

Зокрема, у застосунку "Армія+" з'явився курс онлайн-навчання, який складається з трьох великих модулей - "Загальна військова справа", "Побут у бойових умовах" та "Безпілотні літальні апарати".

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"Сьогодні армія отримує багато новобранців, багато мобілізованих людей. Це наші українці й українки, які стають на захист нашої держави, нашої батьківщини. І ми розробили функціонал, в якому новобранці зможуть отримати абсолютно усі уроки, поради - фактично все знання нашої війни з ворогом, в одному місці і в два кліки, в одному застосунку дуже доступно на будь-якій лінії нашого фронту", - сказала Черногоренко.

Курс про безпілотні системи був визначений найпотрібнішим після опитування 17 тисяч військових.

"У курсі основи керування БПЛА буде не тільки основна лінійка наших відчизняних БПЛА або тих, які знаходяться на озброєнні української армії. Ми також дамо можливість вивчити ворожі БПЛА. Наші військові мають розуміти як боротися, які контрзаходити робити для того, щоби захищати нашу батьківщину", - відзначила Черногоренко.

Вона повідомила про наміри у подальшому запускати кожного місяця додаткові курси.

"Ми хотіли би зробити так, щоби за запитом військовослужбовців ми надавали можливості отримання додаткових знань, якихось порад, або "лайфхаків", щоби наші військові були більш обізнаними, більш готовими до ефективного знищення ворога", - наголосила вона.

Мобілізація в Україні - зміни в роботі ВЛК

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони України напрацювали модель цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Ми підемо від черг. Ми підемо від потенційних зловживань, від надлишкового тиску на ВЛК, отримаємо абсолютно прозорий функціонал, модель як проведення оглядів військово-лікарськими комісіями, так і постаудиту цих оглядів відповідними правоохоронними органами", - зазначили у міністерстві.

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