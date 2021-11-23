Більше половини опитаних не допускають для себе можливість брати участь в будь-яких мітингах, демонстраціях, акціях протесту.

Основним пріоритетом в житті української молоді є бажання "мати роботу, що дозволяє реалізуватися і проявити свої здібності".

Такі дані соціологічного опитування на тему: "Покоління молодих українців: життєві пріоритети, політична активність і соціальна пам’ять" оприлюднено на прес-конференції в агентстві УНІАН.

На запитання "Що для вас означає досягти успіху в житті?" 62% відповіли - мати роботу, що дозволяє реалізувати і проявити свої здібності, 56% - мати хороших друзів (можна було вибирати одночасно кілька варіантів відповіді). На третьому місці серед цінностей молоді 14-18 років - створення міцної і дружньої сім'ї, виховання хороших дітей (51%) . При цьому 49% хочуть стати багатою людиною, щоб ні в чому собі не відмовляти, 41% - зустріти любов всього свого життя, 37%- приносити користь людям, користуватися повагою з боку оточуючих і ще 37% хочуть жити без турбот, собі на втіху

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Більше половини (55%) опитаних не допускають для себе можливість брати участь в будь-яких мітингах, демонстраціях, акціях протесту, пов'язаних з проблемами, які хвилюють їх і їх близьких. Водночас 26% молоді таку можливість допускають, а 19% опитаних не змогли відповісти.

Довідка УНІАН. Опитування проводилося у квітні Соціологічним інформаційно-дослідницьким центром "Пульс" (м. Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м. Київ). Було опитано 1200 респондентів віком 14-18 років на всій території України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України).

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Автор: Надя Пришляк