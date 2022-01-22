Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що школи у місті наразі працюють у звичайному режимі.

У Києві на дистанційне навчання перейшли дві школи і майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

Про це передавати заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, захворюваність серед школярів – далека від критичних показників, і столичні школи поки працюють у звичайному режимі.

"Київ наразі перебуває в "жовтій" карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. В той же час керівництво шкіл має приймати самостійні рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти. Зараз ми спостерігаємо зростання захворюваності, і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. Так, із 320 тисяч учнів та вчителів хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – повідомив Мондриївський.

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Також заступник голови КМДА зазначив, що в столиці роблять усе для запобігання стрімкому розповсюдженню коронавірусу.

"Голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів. Нагадуємо батькам, що задля упередження розповсюдження захворюваності просимо уважніше ставитися до здоров’я дітей і при перших ознаках респіраторного захворювання залишати їх вдома та робити тест на коронавірус", – зауважив Мондриївський.

Нагадується, що на сьогодні щеплення від COVID-19 отримали 98% працівників столичних освітніх закладів.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня влада столиці заявила про посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті у зв'язку зі стрімким підвищенням показників захворюваності COVID-19.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, попри те, що штам "Омікрон" спричиняє легший перебіг захворювання, ліжка в столичних лікарнях поступово заповнюються. Він зазначив, що це свідчить про те, що важких випадків все одно досить багато.

Також влада Києва рекомендувала роботодавцям по можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.

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