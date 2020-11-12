Дівчину ввели в наркотичний сон і провели низку реанімаційних дій, які не увінчалися успіхом.

Дружина екс-міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі 35-річна Анастасія Островська, як з'ясували ЗМІ, померла через місяць після операції з видалення каменів з жовчного міхура у приватній клініці.

Виявилося, що директор медустанови був другом сім'ї Квіташвілі, пише "Обозреватель".

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За інформацією журналістів, операцію проводили без розрізу, лапороскопічним способом. Вона повинна була зайняти 40 хвилин, але тривала 5 годин через те, що хірурги випадково перерізали судину, яка живила печінку.

Після тижня реабілітації довелося робити ще одну операцію через проблеми з дренажами, пишуть ЗМІ.

"Через тиждень Островську знову поклали на хірургічний стіл, а ще через день провели четверту операцію. Дівчину ввели в наркотичний сон і провели низку реанімаційних дій, які не увінчалися успіхом", - дізнався "Обозреватель".

Поки невідомо, чи буде сім'я померлої вживати заходів, щоб покарати винних у смерті рідної людини.

Нагадаємо, Олександр Мерабович Квіташвілі, який народився 15 листопада 1970 року в Тбілісі, - грузинський та український державний діяч. Міністр охорони здоров'я України з 2 грудня 2014 року по 14 квітня 2016 року. Міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії з 31 січня 2008 по 31 січня 2010.

Що раніше повідомлялося про смерть дружини Квіташвілі

Квіташвілі розповів, що його дружина Анастасія Островська померла 8 листопада, а похорон відбудеться 12 листопада.

У коментарі журналістам він раніше не зміг підтвердити лікарську помилку. "Ні, ми поки нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...",- відповів він.

Квіташвілі розповів, що операцію проводили в приватній столичній клініці "Борис". Однак останні два дні вона провела в клініці "Добробут".

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Автор: Ольга Робейко