Навчання будуть у різних регіонах, підготовку заходів уже розпочали.

Міністерство внутрішніх справ України проведе в різних регіонах країни навчання для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляється на сайті МВС із посланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки в населених пунктах.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах", - сказав Монастирський.

Читайте такожТеробороні треба майже 2,8 мільярда гривень для місць дислокації - РезніковТ.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочала підготовку до цих навчань.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - зазначив Крук.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва назвала метро головним бомбосховищем міста в разі вторгнення Росії.

Також УНІАН писав, що слід класти до тривожної валізи.

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