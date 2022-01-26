Разом з тим, мер Кличко висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада столиці України має "чіткий план" дій на випадок вторгнення Росії.

Про це він розказав в ефірі "Утро" на телеканалі "Настоящее время".

"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії", – розповів Кличко.

Читайте такожКожен другий українець вірить у реальність нового нападу Росії на Україну - опитуванняОчільник столиці висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

"Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях в жодному разі не дійти до такої екстремальної ситуації", – наголосив мер.

Нагадаємо, як писав УНІАН, напередодні у Харкові оглянули бомбосховища. Стан деяких з них просто жахає. Тим часом місцева влада заспокоює городян: процес розчищення та підготовки укриттів йде повним ходом.

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