Служба безпеки провела спільні тренування з поліцією, Нацгвардією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій в умовах, максимально наближених до реальних.

Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області: спецпризначенці української спецслужби знешкодили умовних "терористів", які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об’єктів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, тренування проводили спільно з поліцією, Нацгвардією та Держслужбою з надзвичайних ситуацій в умовах, максимально наближених до реальних.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому їх "спільники" захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення "потерпілих".

Після відпрацювання встановленого алгоритму дій керівники оперативного штабу ухвалили рішення про здійснення силової фази. Під час її реалізації правоохоронці знешкодили "зловмисників" та "звільнили" заручників.

У відомстві наголосили, що такі тренування проводять для вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз, зокрема, на стратегічно важливих об’єктах критичної інфраструктури.

СБУ також опублікувала фото та відео з тренувань.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ показала, як знешкодила "терористів" у київському метро. Силовики провели антитерористичні навчання у підземці та розіграли ситуацію з терактом.

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