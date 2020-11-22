Вони святкували звільнення «колеги» з місць позбавлення волі в одному із закладів міста, а також обговорювали злочинні плани.

У місті Городище Черкаської області поліцейські зірвали «сходку» кримінальних авторитетів, які з’їхались з різних регіонів держави.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Черкаської області.

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Пізно ввечері 20 листопада на спеціальну лінію поліції «102» надійшло повідомлення, що один із закладів Городища працює із порушенням карантинних вимог. Крім того, йшлося про те, що у приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину.

Поліцейські встановили, що до Городища приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. «Зловмисники святкували звільнення черкаського «наглядача» з місць позбавлення волі», - йдеться у повідомленні. Правоохоронці зірвали кримінальну «сходку» та завадили зловмисникам обговорити злочинні плани. У них вилучили зброю, ножі та гроші. Наразі 16 осіб перевірені за базами розшукуваних. «Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх «наглядачів» та «положенців» з Черкас, Полтави й Кам'янського. Поліцейські відпрацьовують їхні зв’язки з іншими представниками «кримінального світу», ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєних злочинів на території області», — зазначив начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.

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Автор: Світлана Закелова