Жінка провину визнала, пояснивши свої дії наслідками перегляду політичних шоу.

На Чернігівщині засуджено пенсіонерку за вподобайки в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники". Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалив Прилуцький міськрайонний суд, що оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

Суд першої інстанції визнав жінку винною у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч.2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Згідно з рішенням суду, пенсіонерка через використання функції соціальної мережі "вподобати", що автоматично розміщує публікацію на особистій сторінці користувача, оприлюднювала на своєму обліковому записі відео- та текстово-графічний матеріал із сторінок інших користувачів, публікації ЗМІ, чим робила їх доступними необмеженій кількості користувачів соціальної мережі "Одноклассники". Також ці публікації розміщувалися в автоматичному режимі в стрічці новин осіб зі списку друзів (178 осіб).

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"В судовому засіданні обвинувачена вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнала повністю та детально розповіла про обставини їх вчинення. В скоєному розкаялася та просила суворо не карати. Також зазначила, що під впливом політичних шоу не відразу зрозуміла про вчинення злочину. Наразі перебуває на боці України", - зазначається в рішенні суду.

Суд врахував, що жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у скоєному, раніше не судима, на обліку у лікаря-нарколога не перебуває, але призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас у конфісковані мобільний телефон і ноутбук.

Рішення Прилуцького міськрайонного суду може бути оскаржене в апеляційному суді.

Викриття зрадників в Україні - деталі

Боротьба зі зрадниками та агентами РФ – один із головних пріоритетів Служби безпеки, викрито тисячі таких злочинців. Про це сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"З початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 2000 зрадників і більше 300 кадрових агентів російських спецслужб", – повідомив він.

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