Ада Роговцева зареєструвала петицію, в якій пропонує перейменувати вулицю Німанську в Печерському районі на честь Дмитра Коцюбайла.

На честь українського захисника Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі"), який 7 березня загинув в битві за Бахмут, можуть назвати одну з вулиць у центрі Києва. Відповідну петицію до Київської міської ради направила відома українська акторка театру та кіно Ада Роговцева.

За кілька годин ініціатива зібрала більше 3,1 тис підписів з 6 тис необхідних для того, щоб її обов’язково розгляднула міська влада.

"Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України. Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", - зазначила Роговцева.

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Вона зауважує, Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – Герой України, перший доброволець, який отримав це звання прижиттєво. 18-річним хлопцем пішов на фронт захищати Україну, пройшов нагарячіші точки війни проти Росії у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". З 2014-го року командував взводом добровольців, з 2015-го – ротою. Отримав поранення в Пісках, але через 3 місяці повернувся на фронт. З березня 2016-го, у віці 20 років, став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Повномасштабне вторгнення росіян зустрів на передовій. Командував батальйоном у більшості найгарячіших точок війни: Пологи, Новий Биків, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп‘янськ та багато інших.

Дмитро загинув в бою 7 березня 2023-го року, захищаючи Бахмут від російських окупантів. Його тіло покоїться на Аскольдовій могилі – одвічному місці воїнської слави.

"Да Вінчі" став символом хоробрості і боротьби за Україну, сучасним національним героєм", - наголосила авторка петиції.

Загибель Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Дмитро загинув 7 березня в бою за Бахмут, отримавши важке поранення в шию. Хоча герой був родом з Прикарпаття, його поховали у Києві. Попрощатися із воїном прийшов, зокрема, президент Зеленський. Показово, що віддати шану укрїнському герою тоді прийшла навіть прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Раніше на сайті Київради була зареєстрована інша петиція №11833 , в якій пропонується перейменувати на честь Да Вінчі одну з вулиць столиці. Ця петиція на цей момент також набрала більше 5,2 тис підписів підтримки.

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