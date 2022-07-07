За попередніми даними, незаконні прибутки учасників схеми складали мільйони доларів США.

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну схему безперешкодного розмитнення автомобілів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, злочинне угруповання, до складу якого входили посадовці Львівської митниці, митні брокери та громадянин однієї з країн ЄС, у квітні-липні 2022 року організували масштабну схему систематичного вимагання та одержання вигоди від фізичних і юридичних осіб за безперешкодне ввезення в Україну імпортних автомобілів, а також їх оформлення.

За суму в 500 – 1000 доларів за кожен транспортний засіб підозрювані гарантували безперешкодне та позачергове розмитнення авто і постановку на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Окрім того, службовцями під виглядом брокерських послуг за 50 – 150 доларів США організовувалося безперешкодне митне оформлення автомобілів.

Загалом за даною схемою в зоні діяльності Львівської митниці було розмитнено понад 40 тис транспортних засобів з іноземною реєстрацією. За попередніми даними, незаконні прибутки учасників схеми складали мільйони доларів США.

Було проведено обшуки на території митних постів Львівської митниці, за місцем роботи та проживання підозрюваних. Вилучено чорнову бухгалтерію із доказами та кошти на суму 1,2 млн грн.

Раніше працівники Київської митниці викрили схему з незаконним ввезенням 400 бронежилетів з балістичними пластинами IV класу захисту на 3 мільйони гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: