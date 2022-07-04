Бронежилети в комплекті з пластинами вилучено до винесення судом рішення у справі.

Працівники Київської митниці викрили схему з незаконним ввезенням 400 бронежилетів з балістичними пластинами IV класу захисту на 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України.

Підставою для ввезення в Україну такої категорії товарів є або сертифікат кінцевого споживача з подальшою безоплатною передачею бронежилетів цьому споживачеві, або застосування заходів державного контролю з отриманням відповідного дозволу на ввезення бронежилетів.

На партію бронежилетів було надано сертифікат кінцевого споживача, нібито виданий підрозділом військового формування

"Однак митники під час перевірки сертифіката з’ясували, що дане військове формування цей документ не видавало, відповідно – товар не замовляло. Отже, сертифікат, наданий як підстава для митного оформлення бронежилетів, підроблено для уникнення державного контролю при ввезенні цих товарів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бронежилети в комплекті з пластинами вилучено до винесення судом рішення у справі.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали організатора схеми зі збуту неякісних бронежилетів для військовослужбовців.

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