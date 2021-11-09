У 2018 році на Святвечір під час побутового конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав своїй вагітній дружині численних ударів.

У Львівській області до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство вагітної дружини.

Про це йдеться у повідомленні відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 29-річного мешканця Золочівського району, якого обвинувачували в умисному вбивстві своєї вагітної дружини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Черкаській області чоловіка за вбивство 4-місячного сина засудили до трьох років в'язниціЗокрема, слідством встановлено, що у 2018 році на Святвечір під час побутового конфлікту чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав своїй вагітній дружині численних ударів у різні ділянки тіла та душив. Внаслідок отриманих травм жінка померла до приїзду швидкої допомоги.

"Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Золочівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Віолетта Орлова