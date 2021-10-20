Незаконно засудженого в окупованому Криму українця Івана Яцкіна етапували з СІЗО.
Про етапування нашого земляка у Facebook написав його адвокат Микола Полозов.
"Український політв'язень Іван Яцкін був етапований з СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання", – поділився він.
Адвокат уточнив, що кінцевий пункт етапу російська Федеральна служба виконання покарань не розкриває.
Читайте такожДжелялова російські окупанти відвезли з СІЗО у відділення психлікарні – адвокатНагадаємо, Іван Яцкін був затриманий російськими спецслужбами в середині жовтня 2019 року в окупованому Криму, і в той же день його вивезли в Москву, де помістили в ізолятор ФСБ "Лефортово".
Українця звинуватили у державній зраді у формі шпигунства. За версією слідчих ФСБ, Яцкін збирав у Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ. В СБУ заперечують співпрацю з Яцкіним.
Пізніше Яцкіна етапували з московського "Лефортово" в СІЗО окупованого Сімферополя.
21 травня 2021 року підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму засудив Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і після закінчення терміну покарання призначив один рік обмеження волі та адміністративного нагляду.
Захист Яцкіна подав апеляцію на вирок.
16 вересня підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" залишив вирок у силі.