Поки невідомо, де українець буде відбувати покарання, повідомив юрист.

Незаконно засудженого в окупованому Криму українця Івана Яцкіна етапували з СІЗО.

Про етапування нашого земляка у Facebook написав його адвокат Микола Полозов.

"Український політв'язень Іван Яцкін був етапований з СІЗО Сімферополя до місця відбування покарання", – поділився він.

Адвокат уточнив, що кінцевий пункт етапу російська Федеральна служба виконання покарань не розкриває.

Читайте такожДжелялова російські окупанти відвезли з СІЗО у відділення психлікарні – адвокатНагадаємо, Іван Яцкін був затриманий російськими спецслужбами в середині жовтня 2019 року в окупованому Криму, і в той же день його вивезли в Москву, де помістили в ізолятор ФСБ "Лефортово".

Українця звинуватили у державній зраді у формі шпигунства. За версією слідчих ФСБ, Яцкін збирав у Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ. В СБУ заперечують співпрацю з Яцкіним.

Пізніше Яцкіна етапували з московського "Лефортово" в СІЗО окупованого Сімферополя.

21 травня 2021 року підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму засудив Яцкіна до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і після закінчення терміну покарання призначив один рік обмеження волі та адміністративного нагляду.

Захист Яцкіна подав апеляцію на вирок.

16 вересня підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" залишив вирок у силі.

Автор: Антоніна Доломанжи