Мати потерпілого бачила, як знущаються над її сином. Однак не допомогла йому, а в суді намагалася вигородити співмешканця.

Болградський районний суд Одеської області засудив до умовного строку покарання чоловіка, який жорстоко побив і посадив на ланцюг свого 10-річного пасинка.

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з вироку суду, винесеного цього тижня.

Подія сталася 3 серпня минулого року в селі Виноградівка, де п'яний чоловік вирішив провчити дитину, яка вкрала велосипед у сусіда. Про крадіжку дорослим стало відомо напередодні, 2 серпня, а розшукали дитину, тільки наступного дня. Зокрема, приблизно о 22:00 п'яний чоловік в кухні побив хлопчика – наносив удари руками по голові, обличчю і в область грудної клітки. Потерпілий не встояв на ногах, впав, а вітчим продовжував його бити.

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Побиття відбулося в присутності його матері, а також інших людей, включаючи старшу сестру. Дитина плакала і кричала, але ніхто їй не допоміг.

Потім, згідно з документом, чоловік затягнув пасинка до спальні, велів старшій пасербиці принести з сараю металевий ланцюг, який використовують для прив'язі собак. Одним кінцем цього ланцюга він обв'язав ногу дитини, зафіксувавши дротом ланки, а інший – прикріпив до опалювальної батареї.

На ланцюгу, довжина якого становила 1,25 метра, хлопчик просидів майже до полудня наступного дня. Коли співмешканець матері вийшов з дому, він самостійно звільнився (зламав дріт між ланками) і втік.

Мати потерпілого намагалася вигородити співмешканця. Вона стверджувала в суді, що підліток постійно тікає з дому і не слухається. Як пояснила бабуся хлопчика, приблизно 10 років тому помер її син і невістка почала жити з іншим чоловіком - фігурантом справи. Обидва зловживають спиртними напоями, ведуть аморальний спосіб життя. Про НП вона дізналася від старшого онука, який вислав їй на мобільний телефон фотографію побитого хлопчика. Тому вона одразу зателефонувала в поліцію.

Заслухавши сторони, суд визнав вітчима винним у скоєнні кримінальних злочинів за ч. 1 ст. 125 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу ("умисні легкі тілесні ушкодження", "незаконне позбавлення волі").

Йому призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з 3-річною відстрочкою виконання вироку.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року в Болградському районі Одеської області повідомили про підозру 50-річному іноземцю, який посадив на ланцюг сина своєї співмешканки. Про знущання над 10-річним хлопчиком поліцейським повідомила бабуся дитини.

За даними поліції, його мати неодноразово притягувалася до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків.

У поліції запевняли, що зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Автор: Лариса Козова