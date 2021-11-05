Зловмисник залякував 10-річну падчерку, переконуючи, що її мама, дізнавшись про "ігри", може померти.

В Одеській області судитимуть чоловіка за зґвалтування 10-річної падчерки та сексуальне насильство щодо 14-річного пасинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до суду направлено обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Роздільнянського району.

Встановлено, що з 2019 року по квітень 2021 року зловмисник систематично ґвалтував свою 10-річну падчерку. Він робив це в різних місцях: за місцем проживання, у лісосмузі, розташованій біля населеного пункту.

"Використовуючи довіру, авторитет та вплив на свою падчерку, її вразливість і нездатність чинити опір, зловмисник здійснював щодо неї дії сексуального характеру", - розповіли в прокуратурі.

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При цьому обвинувачений, застосовуючи психологічний тиск, неодноразово пояснював і підкреслював у спілкуванні з дівчинкою, що дорослим не потрібно розповідати про так звані "ігри", мотивуючи тим, що це таємниця, про яку ніхто не повинен знати. Особливо, він акцентував на тому, що нічого не повинна знати її мати, оскільки "може тяжко захворіти або навіть померти".

Також встановлено, що на початку літа 2020 року, перебуваючи під впливом алкоголю, фігурант скоїв сексуальне насильство над своїм 14-річним пасинком, поки той спав.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Йому закидають зґвалтування та сексуальне насильство щодо двох дітей (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України). За цей злочин загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Лариса Козова