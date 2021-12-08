Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури щодо водосховища.

В Одеській області у власність держави повернуто Барабойське водосховище площею 52 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури.

Своїм рішенням суд визнав недійсним договір оренди та зобов'язав повернути державі Барабойське водосховище площею 52 га та вартістю майже 8,5 млн грн.

Зокрема, суд погодився з доводами прокуратури про те, що Одеською обласною радою у 2011 році було незаконно передано Барабойське водосховище в користування підприємству для розведення риби.

Читайте також"Вкрадені" у трьох областях оборонні землі знову стали власністю УкраїниЯк зазначається, спірний договір оренди не відповідав положенням ч. 2 ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", що діє на момент укладення договору, яким була заборонена передача в оренду водосховища комплексного призначення.

Крім того, згаданий договір оренди не пройшов узгодження з органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства, що передбачено вимогами ст. 51 Водного кодексу України.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд й земельних ділянок державної та комунальної форми власності у Києві та Київській області, загальна вартість яких становить понад 4 млрд грн.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Лариса Козова