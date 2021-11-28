Підозрюваним вже обрали запобіжний захід, зазначили в Офісі генпрокурора.

Зятю голови однієї з селищних рад Київщини повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, зять голови однієї з селищних рад Київської області разом зі спільником обіцяли підприємцю, що зможуть позитивно розв'язати питання про виділення земельних ділянок. Йшлося про передачу 1,2 га земель на території Київщини, що у власності Державного агентства лісових ресурсів. За цю послугу підприємець повинен був передати їм 600 тис. доларів.

Правоохоронці затримали обох під час отримання частини грошових коштів – 300 тис. доларів.

Читайте такожРозв'язання питання за сотні тисяч гривень: у Херсоні затримали депутата-лобіста (фото)Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 13,9 млн грн та 3 млн грн. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд та земельних ділянок державної та комунальної форми власності у Києві та Київській області, загальна вартість яких становить понад 4 млрд грн.

Автор: Надя Пришляк