До шахрайства із землею причетні посадові особи громадської організації садового товариства, дізналися правоохоронці.

В Києві прокуратура виявила шахрайські махінації із комунальною землею, які реалізувало садове товариство.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадові особи громадської організації садового товариства, не маючи жодних правовстановлювальних документів на землю, призначену під зелені насадження та громадські забудови, розділили її на ділянки та передавали за винагороду зацікавленим громадянам під забудову.

При цьому учасники злочинної схеми обіцяли покупцям земельних ділянок "допомогу" у подальшому розв'язанні питання офіційної приватизації.

За попередньою інформацію, за такою схемою товариство незаконно відчужило десятки земельних ділянок комунальної форми власності.

Читайте такожНа Київщині зять чиновниці намагався "продати" понад гектар державної землі (фото)Під час санкціонованого обшуку в офісі громадської організації правоохоронці вилучили землевпорядну документацію на протиправно виділені земельні ділянки та інші речові докази.

Обшук в офісі столичного садового товариства проведено у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного продажу земельних ділянок комунальної власності (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на фіксацію злочинної діяльності, встановлення усіх осіб, які до неї причетні, а також розміру завданих збитків.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд та земельних ділянок державної та комунальної форми власності у Києві та Київській області, загальна вартість яких становить понад 4 млрд грн.

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Автор: Інна Андаліцька