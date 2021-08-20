18 серпня у центрі Києва відбулася перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності.

Під час репетиції військового параду в центрі Києва помітили танк, обклеєний малярною стрічкою, що імітувала маскування.

Фото у Facebook виклав фотограф Олександр Гусєв.

Водночас у Командуванні Сил логістики ЗСУ відповіли, що борт машини під час руху до місця проведення тренування зачепило гіллям дерева, внаслідок чого незначний шар фарби було пошкоджено.

"Було прийнято рішення усунути зазначене ушкодження у місці очікування проходження колони. Тому на ушкоджене місце тимчасово було нанесено малярну стрічку", – пояснили у командуванні.

Читайте такожГрафік роботи метро в Києві змінять під святкування Дня незалежностіУ ЗСУ підкреслили, що недолік невдовзі усунули, і під час проходження Хрещатиком танки пройшли без малярних стрічок.

18 серпня у центрі Києва відбулася перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, у зв'язку з чим були передбачені масштабні перекриття руху.

Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів низкою вулиць міста.

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Автор: Яна Ставська