Обмежено рух низкою вулиць та проспектів. Через це на прилеглих дорогах утворилися затори.

У центрі Києва, де сьогодні проходить перша репетиція військового параду до Дня Незалежності, через перекриті вулиці виникли затори на дорогах.

Про складну ситуацію з пересуванням автотранспорту свідчать дані сервісу Google Maps.

Військова техніка рухається в бік Майдану кількома колонами, через що перекриті низка вулиць, що ведуть до центру столиці.

Затори утворилися на бульварах Лесі Українки й Тараса Шевченка, проспекті Перемоги (він частково перекритий), вулицях Басейній, Прорізній, Володимирській, Хмельницького, Гончара, Бульварно-Кудрявській, Чорновола, Довженка, Гетьмана, Повітрофлотському проспекті та багатьох інших.

На Лівому березі значних проблем з пересуванням немає - там дороги через репетицію параду не перекривали.

Як повідомляв УНІАН, всього заплановано три репетиції - 18, 20 і 22 серпня, під час яких з 15:30 до 01:15 планується тимчасове обмеження руху транспортних засобів низкою вулиць. Також анонсовані траси перекриття руху транспорту під час переміщення частин військової техніки після проходження по вулиці Хрещатик і повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Крім цього, що 18, 20, 22 і 24 серпня буде призупинено функціонування парковок в центрі міста.

Автор: Юрій Годован