Зі слів батьків дитини, тепер медики намагаються перекинути провину в смерті доньки на них.

На Волині померла 1,5-річна дівчинка, яку з високою температурою привезли до лікарні. За словами батьків, напередодні сімейна лікарка відмовилася оглянути дитину.

Читайте такожУ Дніпрі від коронавірусу помер відомий гуморист та ведучийПро це пише місцеве видання uagit.tv.

Мама дитини Катерина Курилюк розповіла, що маленьку Юліанку із села Глухи з високою температурою привезли до Старовижівської лікарні у ніч на п'ятницю, 14 травня.

За її словами, до цього вони зверталися до сімейної лікарки, але вона не змогла приїхати оглянути дівчинку, мовляв «вона не повинна працювати цілодобово».

Батьки у розпачі розповідають, що тепер лікарі намагаються перекинути провину в смерті доньки на них.

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Автор: Катерина Шварц