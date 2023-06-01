Породілля розповіла, що на обліку у гінеколога або сімейного лікаря не була.

У Закарпатській області 16-річна дівчина пережила дуже складні треті пологи. Її дитина народилася у "швидкій". Про це повідомили у "Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги" у Facebook.

Дзвінок про те, що у 16-річної дівчини кровотеча під час третіх пологів, пролунав вночі. Медики одразу вирушили на виклик. Породілля розповіла, що на обліку у гінеколога або сімейного лікаря не була, а дитина народжується завчасно (на 32-34 тижні вагітності).

Після огляду лікар ухвалив рішення терміново евакуювати дівчину до лікарні, але дорогою вона почала народжувати, розповідають медики:

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"... Народжується дівчинка. Однак немовля не кричить і не дихає. Медики "екстренки" проводять реанімаційні заходи, і за 2-3 хвилина дитинка голосно кричить і починає дихати".

Породілля з новонародженою донькою наразі перебуває у пологовому відділенні Іршавської районної лікарні.

Українка народила 18-ту дитину

Раніше 43-річна жителька Рівненщини народила свою уже 18 дитину. Назвала донечку Магдалиною. Дівчинка стала шостою сестричкою в родині, в неї є 12 братиків.

Така кількість дітей у родині для когось - дивина, а для села Глинне - норма. Воно славиться своїми багатодітними сім'ями. Тут є й інша багатодітна мати Світлана Ковалевич, у неї 19 дітей.

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