Власником підприємства є громадянин Італії.

На Закарпатті одне із підприємств приховано виготовляло зимові куртки для національної збірної Росії з лижного спорту. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"На одному із підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM", - розповів він.

За його словами, цю незаконну діяльність підприємства припинили працівники Нацполіції та СБУ.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола оприлюднив відео обшуків, на кадрах – спортивні куртки із символікою РФ та нашивками російських компаній-спонсорів команди.

У Дніпрі директор заводу продавав до РФ продукцію для військових баз

У жовтні Служба безпеки України затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Зокрема, до Росії приховано постачали трубопровідну арматуру для облаштування військових баз та пунктів дислокації окупантів на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України.

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