До Росії приховано постачали трубопровідну арматуру для облаштування військових баз та пунктів дислокації окупантів на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України.

Служба безпеки України затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам комплектуючі для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Як повідомляє прес-центр СБУ, до Росії приховано переправляли оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

"Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За наявними даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії декілька партій арматурних комплектуючих на понад 2 млн грн.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту до Росії санкційної продукції.

"Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ. Для маскування "схеми" її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Також накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ.

Житель Сумщини продавав обладнання для російської залізниці

Влітку Служба безпеки України ліквідувала тіньову схему продажу українських товарів для військової промисловості країни-агресора.

Оборудку організував житель Сумщини – власник місцевого підприємства з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Разом зі спільником він налагодив серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

Вас також можуть зацікавити новини: