Остання дорога Василя Омеляновича з Антарктиди додому видалася довгою через коронавірусний карантин та міжнародні бюрократичні формальності.

У понеділок, 9 листопада, в місті Малин на Житомирщині провели в останню путь учасника 25-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) Василя Омеляновича, який пішов з життя 8 травня на станції «Академік Вернадський».

Читайте такожНа українській антарктичній станції наклав на себе руки кухарПро це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Зазначається, що на похоронах зібрались кількадесят полярників різних поколінь, родичі та друзі Василя.

«Василь Омелянович був учасником чотирьох українських антарктичних експедицій. Уперше працював на «Вернадському» в 16-й УАЕ, у 2011-2012 роках, потім знову і знову повертався до Антарктиди – брав участь у 18-й, 20-й та 23-й УАЕ. Цьогорічна експедиція мала стати його п’ятою зимівкою на крижаному континенті», – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

У центрі додали, що остання дорога Василя з Антарктиди додому видалася довгою – вона тривала кулька місяців через коронавірусний карантин та міжнародні бюрократичні формальності.

«Тіло перебувало у чилійському місті Пунта-Аренас, допоки судмедексперти цієї країни чекали на надходження з України біометричних даних Василя Омеляновича, а авіакомпанії очікували послаблення карантину та відновлення регулярних рейсів. Нарешті 9 листопада наш колега отримав вічний спочинок», – говориться у повідомленні.

Самогубство полярника: що відомо

Про самогубство Василя Омеляновича стало відомо 9 травня.

Попередньо повідомлялося, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

Колеги знали його як дуже спокійну, виважену, добру людину, справжнього професіонала.

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Автор: Катерина Шварц