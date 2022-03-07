Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область, де люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин.

Громадян України, які, тікаючи від російської агресії, прямують до кордону із державами Європи, просять обирати інші напрямки виїзду, окрім Львівської області.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

"Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин. Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз ситуація із чергами на під’їзду до пунктів пропуску наступна:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 150 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 800 л/а, 100 пішоходів;

"Рава-Руська" - 500 л/а, 0 пішоходів;

"Грушів" - 700 л/а, 200 пішоходів;

"Смільниця" - 500 л/а, 50 пішоходів;

"Краківець" - 1000 л/а, 800 пішоходів;

"Шегині" - 700 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 60 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 50 л/а, 120 пішоходів.

"Малі Селменці" - 15 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 30 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а,0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 300 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів

"Могилів-Подільський" - 27 л/а, 10 пішоходів.

"Бронниця" - 16 л/а, 12 пішоходів

При цьому в поліції нагадали про необхідність дотримання чітких інструкцій на блок-постах заради власної ж безпеки.

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, Україну могли вже покинути 1,5 мільйони біженців.