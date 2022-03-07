Громадян України, які, тікаючи від російської агресії, прямують до кордону із державами Європи, просять обирати інші напрямки виїзду, окрім Львівської області.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.
"Наразі найбільш перевантаженою є Львівська область. Люди стоять в кілометрових чергах щонайменше по 20 годин. Шановні громадяни, на інших пунктах пропуску набагато вільніше! Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", – йдеться в повідомленні.
Станом на зараз ситуація із чергами на під’їзду до пунктів пропуску наступна:
- Республіка Польща:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Устилуг" - 150 л/а, 0 пішоходів;
"Угринів" - 800 л/а, 100 пішоходів;
"Рава-Руська" - 500 л/а, 0 пішоходів;
"Грушів" - 700 л/а, 200 пішоходів;
"Смільниця" - 500 л/а, 50 пішоходів;
"Краківець" - 1000 л/а, 800 пішоходів;
"Шегині" - 700 л/а, 0 пішоходів.
- Словацька Республіка:
"Малий Березний" - 60 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" - 50 л/а, 120 пішоходів.
"Малі Селменці" - 15 пішоходів.
- Угорщина:
"Тиса" - 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Лужанка" - 30 л/а, 0 пішоходів;
"Вилок" - 10 л/а,0 пішоходів.
- Румунія:
"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" - 300 л/а, 0 пішоходів.
- Республіка Молдова:
"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів
"Могилів-Подільський" - 27 л/а, 10 пішоходів.
"Бронниця" - 16 л/а, 12 пішоходів
При цьому в поліції нагадали про необхідність дотримання чітких інструкцій на блок-постах заради власної ж безпеки.
Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, Україну могли вже покинути 1,5 мільйони біженців.