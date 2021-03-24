Учні молодшої школи, якщо епідемічна ситуація не погіршиться, розпочнуть заняття в класах з 29 березня.

З 25 березня учні 5-11 класів столичних шкіл розпочнуть навчання у дистанційному форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн прес-брифінгу.

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«Для учнів 5-11 освітній процес розпочнеться з 25 березня в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідемічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка», - сказав мер.

Кличко додав, що для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів. З цими матеріалами освітяни та батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки КМДА в розділі «Дистанційне навчання».

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Як повідомляв УНІАН, у Києві у зв'язку з епідемічною ситуацією через захворюваність на COVID-19 з 20 березня до 9 квітня міська влада запровадила жорсткі карантинні обмеження. У зв'язку з тим весняні канікули для учнів 5-11 класів розпочалися на два дні раніше - з 18 березня.

Також з 18 березня київські заклади профтехосвіти та школи з несеместровою системою переведені на дистанційну форму навчання.

Заклади позашкілля столиці (гуртки) під час канікул продовжили роботу в дистанційному форматі. Водночас дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) дозволено відвідувати винятково за умов дотримання всіх протиепідемічних вимог. Заклади дошкільної освіти працюють у звичайному режимі з посиленням протиепідемічних заходів. Початкова школа також працює у звичайному режимі. Школярі молодшої школи пішли на канікули, як і планувалось, з 22 березня.

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Автор: Інна Андаліцька