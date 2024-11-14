За його словами, СБУ доводиться розробляти нові спецоперації та не повертатися до попередніх прийомів.

Під час проведення операції з ліквідації капітана 1-го рангу, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського українська спецслужба показала себе не гірше "Моссаду" – ізраїльської зовнішньої розвідки, яка вважається однією з кращих у світі. Таку думку в етері телемарафону висловив військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, така операція дуже напружено, ретельно готується, треба було знайти та підготувати відповідних фахівців, вивчити графік "цілі" тощо.

"Якщо ми назвемо термін у 5-6 місяців, то не сильно помилимося. Цей термін – тільки підготовка, хто й де буде, яка участь, хто виконуватиме (ліквідацію – УНІАН), підбір відповідної людини, людей, які будуть асистувати, допомагатимуть залишити це місце, щоб не бути захопленим російськими правоохоронцями… Плюс сюди включаємо час на місці. Тобто, треба було спостерігати за цією людиною, визначити її графік, куди вона їде – до коханки, в магазин, рибалити, пиячити...", - пояснив Ступак.

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Він додав, що також потрібно було вирахувати та визначити зручне місце, коли можна встановити вибуховий пристрій. Окремий нюанс – вибухівка: її треба було привезти з собою або виготовити на місці радіотехнічний пристрій, за допомогою якого підірвали автівку. Як пояснив експерт, вибухівку не придбаєш "у супермаркеті Севастополя", тобто все, що стосується вибухового пристрою – дуже складна операція.

"Плюс останнє – евакуація... Ліквідували людину та треба швидко евакуйовуватися, бо росіяни одразу активують плани перехоплення… Вони призупиняють рух потягів, літаків, наземного та водного транспорту, починають більш ретельно перевіряти документи. Тобто, без перебільшення, це (у Севастополі – УНІАН) дуже влучна та серйозна операція Служби безпеки України. І треба зазначити, що санкції від СБУ працюють набагато ефективніше, ніж санкції від ЄС", - наголосив Ступак.

Водночас спеціаліст додав, що не став би недооцінювати ворога, але українським фахівцям вдалося знайти "шпаринку", коли автівку начальника штабу не оглядатимуть, увага окупантів на чомусь розосередиться тощо.

Ступак також підкреслив, що СБУ доводиться розробляти нові спецоперації, відмінні одна від одної – не повертатися до попередніх прийомів. Наприклад, утікач, екс-нардеп Ілля Ківа був застрелений, Кримський міст спочатку підірвали на поверхні, потім атакували дронами, а Транковського підірвали. Експерт пояснив, що психіка людини спрямована на те, що треба готуватися до того, що було раніше, а до нового вона, як правило, не готова.

При цьому він вважає, що СБУ в окремих випадках працює навіть краще, ніж ізраїльська зовнішня розвідка "Моссад", яка вважається однією з найбільш ефективних і професійних спецслужб у світі.

"Весь час з’являється щось нове, креативне й це, беззаперечно, досягнення наших спецслужб. Я їм постійно кажу: "Хлопці, ви не порівнюйте себе з "Моссадом". Бо в окремих моментах ви стали на голову вищі, ніж "Моссад". Хай вони рівняються на вас", - додав Ступак.

Також він прокоментував випадок, коли в жовтні у Брянській області РФ за допомогою молотка вбили пілота бомбардувальників Ту-22М3 Дмитра Голенкова, причетного до удару по багатоповерхівці у Дніпрі у січні 2023 року та торговельного центру "Амстор" у Кременчуці. До цієї ліквідації, ймовірно, причетні фахівці Головного управління розвідки Міноборони України. За словами Ступака, цю операцію теж можна назвати блискучою, бо її підготовка, цинічність та зухвалість має також психологічний аспект.

"Я більш ніж переконаний, що воно спрацювало психологічно на росіян… Людина, яка це виконувала, не пошкодувала дорогоцінних секунд, хвилин – її ж могли зловити на місці, а вона змогла втекти. Тож у розумінні росіян це виглядає так: "Нічого собі, а що далі буде? Щось відріжуть…". У росіян же фантазія стрибає більше, ніж ми можемо собі уявити", - пояснив Ступак.

Як додав експерт, звісно, через таку спецоперацію інші окупанти не припинятимуть виконувати накази свого керівництва, але психологічно, це вплинуло на них дуже серйозно. Зокрема, через те, що їм дали зрозуміти: навіть, коли війна закінчиться, помста за вбивства цивільних українців триватиме.

"Тобто їх (окупантів – УНІАН) зможуть знайти через рік, два, три…", - підкреслив Ступак.

За його словами, в Україні є багато фахівців різних служб, які можуть "чудово працювати" у цьому напрямку паралельно, не заважаючи один одному.

Ліквідація топ-посадовця ЧФ РФ у Севастополі

13 листопада у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у якому перебував капітан 1-го рангу, керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Підрив стався за допомогою саморобного вибухового пристрою. Внаслідок вибуху росіянину відірвало ноги, він помер від втрати крові.

За даними СБУ, Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинули 29 людей.

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