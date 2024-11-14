За даними СБУ, він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

Капітан 1-го рангу, керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський, якого 13 листопада ліквідували у тимчасово окупованому Севастополі, був майже незамінним. Про це під час телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Він уточнив, що не може як представник ВМС підтвердити або спростувати нюанси загибелі росіянина. Водночас речник акцентував на тому, що начальник штабу – це людина, яка фактично керує усіма процесами, та звернув увагу на два моменти.

"Перше – це керівник високого рівня, друге – наші вороги перед тим, як "відійти", встигають зрозуміти, що сталося. Й це теж є важливою деталлю. Я б на їхньому місці почав би хвилюватися", - сказав військовий.

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За його словами, певна частина керівного складу Чорноморського флоту Росії має бути вже у Новоросійську (РФ). Так само як родини деяких російських військовослужбовців вже фактично туди вимушено переїхали. Це сталося тому, що зараз фактично й згаданий флот, і його особовий склад несе службу в Новоросійську.

"Ми не можемо з якоюсь гарантією сказати, де саме перебуває їхній штаб, але так – на місці його колег (ліквідованого начальника штабу – УНІАН) мабуть, треба озиратися", - додав представник ВМС.

Плетенчук зазначив, що загинув фахівець вищого офіцерського кладу, організаційного ядра, на якому тримається структура.

"Командувач ухвалює рішення, командир ухвалює рішення. Ухвалює якусь стратегію, тактику, але вся штабна робота покладена саме на начальника штабу. Це людина, яка, можна сказати, незамінна. Звісно, є інші офіцери, які теж мають досвід, які можуть підтягнутися. Але той досвід, який є у начальників штабів, він насправді є дуже великий, об’ємний. Це людина, яка тримає "кермо", - наголосив речник.

Він додав, що охочих обійняти посаду замість Транковського може бути багато, оскільки це – своєрідна сходинка для того, щоб стати, наприклад, командиром. Але одного бажання мало – далеко не у всіх претендентів є відповідний досвід та навички.

"Й враховуючи те, що в російській армії досі має значення підлабузництво, корупційна складова, такі посади можуть переходити до тих людей, які не є професіоналами високого ґатунку. Тому будь-які подібні випадки (ліквідація окупанта такого рівня – УНІАН) є позитивом для нас", - підкреслив речник.

Ліквідація Валерія Транковського у Криму – деталі

Вранці 13 листопада стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у якому перебував капітан 1-го рангу, керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Підрив стався за допомогою саморобного вибухового пристрою.

За даними джерела в українській спецслужбі, внаслідок вибуху росіянину відірвало ноги, він помер від втрати крові.

В СБУ додали, що Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинули 29 мирних жителів. Також Транковський неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинули багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни.

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