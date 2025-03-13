Військовослужбовець може звернутися до суду та оскаржити незаконні дії ТЦК щодо його незаконної мобілізації.

У разі незаконної мобілізації, служба усе одно продовжується, доки судом не будуть визнані винними відповідні посадові особи. Про це у своєму Telegram-каналі написав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він нагадав, що 12 березня ВР у першому читанні проголосувала за законопроєкт №12442, який стосується запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій.

"Висловлю власну позицію з цього питання. Проблематика залишається у тому, що навіть якщо військовослужбовця незаконно мобілізували, він все одно продовжує службу. До тих пір, поки не буде судового вироку по відношенню до тих посадових осіб, які в рамках проведення досудовими слідчими органами слідчих дій, вони не будуть визнані винними", - написав Федієнко.

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Водночас, зауважив депутат, цей військовослужбовець може звернутися до суду в межах адміністративного судочинства та оскаржити незаконні дії ТЦК щодо його незаконної мобілізації, і "лише після рішення суду, яке вступить у законну силу, така особа може бути демобілізована".

"Звертаю увагу, що чинний на сьогодні Кримінальний кодекс і так дає можливість притягувати посадових і службових осіб за незаконну мобілізацію. Мова йде про такі склади злочинів як зловживання владою, перевищення службових повноважень, службова недбалість та корупційні правопорушення", - зазначив парламентар.

Федієнко пояснив, що ухвалення цього закону зумовлене тим, що "нещодавно ми ухвалили докорінні зміни закону про мобілізацію, в яких передбачили нові підстави для мобілізації, та нові підстави для звільнення від мобілізації, посилили компетенцію і повноваження ТЦК".

"У зв’язку з цим потрібно встановити окремі склади злочинів стосовно незаконної мобілізації вже з урахуванням сучасних норм права", - написав він.

Покарання за незаконну мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт №12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК, головами і членами ВЛК.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк зауважив, що цим законопроєктом, зокрема пропонується встановлення кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, а також за порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу.

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