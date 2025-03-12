Взяття законопроєкту за основу підтримали 273 народні обранці.

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами і членами ВЛК. Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що за взяття законопроєкту за основу проголосували 273 народні обранці, в тому числі й він.

Железняк інформує, що пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

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• порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК);

• порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).

Також законопроєкт пропонує розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ("Незаконне збагачення") КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

"Законопроєкт активно ініціювався нардепом та членом нашої ТСК Олександром Бакумовим", - додав Железняк.

Запровадження кримінальної відповідальності для працівників ТЦК і ВЛК: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні ц. р. у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт №12442, яким пропонують впровадити кримінальну відповідальність для працівників ТЦК і військово-лікарських комісій за порушення порядку призову громадян на військову службу та порушення порядку проведення медичного огляду.

Законопроєкт до Кримінального кодексу України вносить дві нові статті.

Перша з них передбачає позбавленням волі на строк від 2 до 5 років для працівників військово-лікарських комісій. Таке покарання буде застосовуватися, якщо посадовець умисно порушив порядок проведення медогляду, і внаслідок цього громадянин, який не підлягає призову на військову службу за станом здоров’я, був мобілізований. Або ж навпаки, якщо внаслідок порушення порядку медогляду від призову звільнили людину, яка мала би служити.

За обтяжливих обставин (повторне вчинення, або вчинення групою осіб за попередньою змовою, або вчинення в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) це правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Якщо ж ці дії вчинено в умовах воєнного стану, пропонується карати позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Друга стаття стосується військових посадовців, тобто працівників ТЦК, які порушили порядок призову громадянина на військову службу, внаслідок чого був призваний громадянин, який відповідно до закону не підлягає такому призову, або навпаки, якщо всупереч закону громадянина звільнили від призову. За таке порушення посадовцю загрожує службове обмеження на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до 5 років.

За ті самі дії, вчинені в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану, законопроєкт пропонує карати позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Якщо злочин вчинено в умовах воєнного стану, карати пропонують позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

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