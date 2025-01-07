Прізвище Шевченко опинилося на другому місці.

Прізвище Мельник стало найпоширенішим в Україні. Його носять 107 878 осіб.

Про це повідомляє геніалогічне товариство "Рідні". Зазначається, що поширеними іменами людей з цим прізвищем є Олександр та Тетяна.

Водночас найбільше Мельників проживає у великих містах – більшість у Києві. Йдеться про 6587 осіб.

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У Вінниці проживає 2385 осіб з прізвищем Мельник, у Львові – 2265, а в Харкові – 1423.

Другим найбільш поширеним прізвищем в Україні є Шевченко. Його носять 106 340 осіб. Найбільше носіїв – у Києві (7940), Харкові (4971) та Дніпрі (3993).

Трійку лідерів замикає прізвище Коваленко, яке мають 88 632 осіб.

Головне слово 2024 року в Україні

Раніше ми розповідали про те, яке слово стало словом 2024 року в Україні. За версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово", минулого року це було слово "бусифікація" – неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою.

На звання "слово року" претендували й інші слова, майже всі з яких "пов’язані з російською війною на знищення України". Зокрема, йдеться про СЗЧ, Курську операцію, втому, переговори, МСЕК тощо.

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