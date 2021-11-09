Відео "Шокуюча правда про вакцинацію" уже набрало понад 128 тисяч переглядів і понад 800 коментарів.

Смертність від коронавірусу в Україні встановлює антирекорди, а в цей час є безліч антивакцинаторів, які "відстоюють свої права" на вулицях та відчайдушно доводять суспільству свої помилкові переконання про "чипування" та інші фейки.

На фоні цих подій у мережі набуває популярності іронічно-гумористична пісня львівського сатирика, блогера Богдана Процишина, у якій він вирішив розповісти "шокуючу правду про вакцинацію".

Процишин зібрав найпопулярніші твердження антивакцинаторів і переспівав на новий лад відому пісню Боббі Макферіна "Don't Worry Be Happy".

"Безжально вдаримо іронією по ковіду! Як легко зібрати родичів за столом і здійснити мрії? Вся правда від експерта!", - підписав у YouTube ролик автор.

Відео "Шокуюча правда про вакцинацію" уже набрало понад 128 тисяч переглядів і понад 800 коментарів.

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Пародист зобразив себе у вигляді патологоанатома поруч із тілом під покривалом із біркою на нозі. У телевізорі чути антивакцинаторів під Верховною Радою: "Я против фашизма, этой ядо-вакцины", "Це примусовий експеримент". Патологоанатом-Процишин перелічує усі відомі причини, чому ж не варто вакцинуватися, та запрошує усіх до себе "на стіл".

"Земля пласка. Ковід - афера. Вакцина - мітка Люцифера. В маршрутці не збрешуть! Оксид графену з літака на Богом дану ДНК скидають масони", - співає Процишин.

"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G сусідам на шару", - продовжує болгер.

"Не вставить рептилоїд чіп, відправить гарну службу піп при чому три рази. Вакцина - зло! Борись зі злом! Збери родину за столом на 9 і на 40 днів", - пропонує автор.

"Та що я буду вчити вчене?! Давай, до зустрічі у мене..." - завершує патологоанатом-Процишин.

Підписники оцінили новий відеоролик блогера та схвально відгукуються у коментарях навіть на такий чорний гумор.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу від ускладнень померли 833 хворих на COVID-19 - це черговий антирекорд.

91,1% госпіталізованих із коронавірусною хворобою минулого тижня - не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко