Противники щеплення від коронавірусу називали сертифікати "собачими паспортами", а особливо "прославилася" жінка з хрестом та плакатом з малюком.

3 листопада в Києві пройшов мітинг так званих "антиваксів" - людей, які відмовляються від COVID-вакцинації та відчайдушно доводять суспільству свої помилкові переконання про "чипування" та інші фейки. Люди без масок збиралися на площі біля Верховної Ради.

УНІАН зібрав інформацію про те, як пройшов марш "За права" (так його назвали антивакцинатори) і які перли видали хейтери щеплень.

Так, "антивакси" зібралися в центрі Києві з самого ранку. Вони заздалегідь планували мітинг і всіма правдами й неправдами добиралися до столиці з різних куточків України. Люди "озброїлися" плакатами з різними написами, які часом вражали абсурдністю. Противники щеплень принесли киянам чимало бід, через їх мітинг центр міста скували затори.

Читайте такожАрахамія через "антивакцинаторів" йшов пішки до Ради під обзивання на свою адресу (відео)Українці з цікавістю спостерігали за акцією "антиваксів". У Facebook користувачі активно діляться найяскравішими гаслами й кричалками, які прославлялися на мітингу.

Серед найяскравіших і смішних перлів - висловлювання про "собачі паспорти", "жертвопринесення" і, звичайно ж, слова про "тотальний геноцид".

"Може ми гідні цих собачих паспортів? Я думаю, ні! Багато людей стали чєлавєками, вони розуміють, що ні, це тільки дресування, введення в концтабір", - часом висловлювання "антивакцинаторів" здавалися набором випадкових слів.

Інші перли "антиваксов" не менш кумедні:

"Вас опустили вже на рівень фізособи, наступний рівень - собачі паспорти, рівень тварини"

"Я думаю, що тут пускають проти нас якісь хвилі, як це роблять у Львові, які можуть розпилювати прямо зараз, тому що люди прийшли. Там якась машина з бочкою їхала, щось кропила. Ми для них непотріб, для цих чинуш", - до слова, "антивакси" навсправжки злякалися машини з бочкою і заблокували її рух. Після цього вони розгорнули авто і продовжили запевняти людей у правдивості фейків про шкоду вакцин.

"Вбиті вакцинами, забиті в лікарнях, принесені в якості жертвопринесення! Я попрошу чоловіків зняти головні убори - у нас хвилина мовчання в пам'ять про загиблих, вони - жертви геноциду проти людей у всьому світі", - після цього противники вакцинації дійсно оголосили хвилину мовчання на згадку про тих, "хто убитий вакциною".

"Потроху, крок за кроком, вони забирають наші права, наші свободи. Вони нас як жабку підсмажують, не поспішаючи, поступово, потроху - спочатку два тижні карантину, потім масочки", - цитує сміховинні заяви "антиваксів" користувач Facebook Клеомброт Амбракійський.

На мітингу з'явилася і Надія Савченко, яку разом з її сестрою зовсім недавно "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами про вакцинацію. Вона заявила, що підтримує акцію і переконана, що держава порушує права людини: право на роботу, на освіту.

Серед "антиваксів" можна було помітити безліч цікавих персонажів. Серед них особливо відзначилася Олена Фаіст, яка називає себе блогеркою. Вона прямо на камеру підтвердила, що отримувала гроші на підтримку руху антивакцинаторів з Росії.

На мітингу "антивакцинаторів" у столиці також помітили символіку Молдавської групи, що просуває "Супутник-V".

Одіозні перли, нові фейки про вакцинацію і безліч безпідставних звинувачень на адресу системи охорони здоров'я - "антивакцинатори" доводять свою правоту всім, чим тільки їм надумалося, але не фактами або ж хоча б якоюсь підтвердженою інформацією.

Свій мітинг вони провели в умовах "червоної зони" - хейтери щеплень наражали на небезпеку тисячі людей, але так і не усвідомили, що навіть хрести з плакатами понівечених фотошопом дітей не зрівняються з реальними фото з реанімацій і моргів, де наочно показаний результат відмови від щеплень.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко