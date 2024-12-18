Охочі перевірити свої знання можуть завантажити pdf-файл або відповісти на запитання онлайн.

Демонстраційний варіант предметного тесту з історії України - складник Національного мультипредметного тесту - вже доступний для охочих перевірити свої знання. Його можна завантажити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Як розповіли у центрі, ця добірка тестових завдань відповідає програмі ЗНО з історії України й охоплює всі теми. Ті, в кого повільний інтернет або не мають змоги працювати впродовж тривалого часу з комп’ютером або іншим гаджетом, можуть її завантажити pdf-файлом.

Фахівці центру наголошують, що в кінці наведено правильні відповіді на запитання, тож є можливість одразу перевірити себе.

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Також є нагода ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді. Для цього пропонують скористатися платформою "Всеукраїнська школа онлайн". У ній потрібно створити обліковий запис.

Український центр оцінювання якості освіти вже невдовзі планує затвердити загальну характеристику предметних тестів НМТ 2025 року та схеми нарахування балів за виконання завдань.

ЗНО в Україні: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки планує після завершення війни повернути класичну модель зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів, коли кожен предмет вступник складає у різні дні, розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

У березні 2022 року Верховна Рада України скасувала зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Замість ЗНО запровадили складання Національного єдиного мультипредметного тесту. Відтоді вже тричі - у 2022-му, 2023-му і 2024 роках – абітурієнти складають НМТ, при якому тести з усіх предметів проходять за один день.

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