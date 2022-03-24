Вступ до закладів вищої освіти цього року здійснюватиметься без використання результатів ЗНО.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти (№7132), яким скасувала цього року зовнішнє незалежне оцінювання та державну підсумкову атестацію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Законом встановлюється, що здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Натомість у 2022 році прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Також у 2022 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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