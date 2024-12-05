Зараз, доки триває війна, абітурієнти проходять так званий національний мультипредметний тест..

Після завершення війни Міністерство освіти планує повернути класичну модель зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів (ЗНО), коли один предмет вступник проходить в межах одного дня оцінювання. Про це в ефірі "Київ 24" розповіла Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідаючи на запитання щодо того, чи після скасування воєнного стану збережеться ниніщня система національного мультипредметного тесту, чи Україна повернеться до довоєнного ЗНО, вона зауважила: "Безперечно, ми плануємо повернутися до класичної моделі тестування, коли один предмет вступник проходить в межах одного дня оцінювання".

Вакуленко пояснила, що абітурієнтам хочуть дати повноцінну можливість проявити свої навчальні досягнення, аби якнайкраще його оцінити.

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"Водночас навряд чи ми повернемося до паперового тестування. Тому що, як ми бачимо, на сьогодні комп’ютерне оцінювання повністю себе виправдовує. Вступники швидше отримують результати, ми - так само", - сказала вона.

За словами директорки УЦОЯО, в межах комп’ютерного оцінювання можна забезпечити і ті формати тестів, які на сьогодні не вдається реалізувати з огляду на брак часу під час оцінювання.

"Наприклад, відкриті завдання, написання власного висловлення, тощо - все це можна зреалізувати в межах комп’ютерних тестувань", - зауважила Вакуленко.

Також на запитання щодо особливостей національного мультипредметного тесту 2025 року, вона зазначила, що модель тестування наступного року майже повністю відповідатиме минулорічній.

"Все збережено: і тривалість оцінювання, і перелік обов’язкових предметів. Це українська, математика та історія України. А також предмет за вибором вступника з-поміж великого переліку", - сказала Вакуленко.

Відмінністю для вступників буде те, що з історії України "тепер потрібно вчити абсолютно всі теми, які позначені в програмі підготовки".

В Україні скасовано ЗНО на час війни

Як писав УНІАН, у березні 2022 року на тлі повномасштабного російського вторгнення Верховна рада скасувала державну підсумкову атестацію для випускників шкіл та зовнішнє незалежне оцінювання для абітурієнтів.

Пізніше Міністерство освіти підготувало тимчасову альтернативу ЗНО - національний модернізований мультипредметний тест. Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання, який проводиться в тимчасових екзаменаційних центрах у комп’ютерному форматі та охоплює питання з декількох предметів.

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