У Київській області можливі звуки вибухів через підрив льоду на Десні / фото УНІАН

Завтра, 12 лютого, жителі Броварського району Київщини можуть чути звуки вибухів через підрив льодового затору на річці Десна.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. "На річці Десна борються з льодовим затором. Тому 12 лютого заплановано провести роботи з підриву льодового затору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрив здійснять, щоб знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.

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"Через це у Броварському районі може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь заходів безпеки", - додали в ОВА.

Вибухи в Київській області - сьогодні це треба знати

За даними британського телеканалу Sky News, через повномасштабне вторгнення Росії Україна стала найбільш замінованою державою у світі. За даними західних журналістів, понад 40% української території заміновано.

В Україні періодично йдуть роботи з розмінування і люди, зокрема, жителі Київської області, чують звуки вибухів. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в нашій країні створять центр гуманітарного розмінування.

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