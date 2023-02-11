Завтра, 12 лютого, жителі Броварського району Київщини можуть чути звуки вибухів через підрив льодового затору на річці Десна.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. "На річці Десна борються з льодовим затором. Тому 12 лютого заплановано провести роботи з підриву льодового затору", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрив здійснять, щоб знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах.
"Через це у Броварському районі може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь заходів безпеки", - додали в ОВА.
Вибухи в Київській області - сьогодні це треба знати
За даними британського телеканалу Sky News, через повномасштабне вторгнення Росії Україна стала найбільш замінованою державою у світі. За даними західних журналістів, понад 40% української території заміновано.
В Україні періодично йдуть роботи з розмінування і люди, зокрема, жителі Київської області, чують звуки вибухів. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в нашій країні створять центр гуманітарного розмінування.