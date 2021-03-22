Тепер у приміщеннях ЦНАПів надають лише обмежений перелік послуг.

У Києві Центри надання адміністративних послуг обмежили доступ до приміщень задля запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби.

Читайте такожЛокдаун у Києві: у КМДА розповіли, коли вирішиться доля громадського транспортуЯк повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації, з 20 березня у приміщеннях ЦНАПів столиці надають лише обмежений перелік послуг.

Так, під час особистого візиту можна отримати такі послуги:

видача готового паспорта громадянина України у формі ID-картки та закордонного паспорта;

видача паспорта громадянина України в разі вклеювання фотокартки;

повернення паспорта громадянина України (свідоцтва про народження, якщо подавався оригінал) у разі реєстрації місця проживання;

видача готового дозволу на працевлаштування.

Також потрібен особистий візит до ЦНАПу в разі отримання комплексної послуги при народженні дитини: (прийом, видача): свідоцтво про народження дитини; отримання соціальної допомоги; реєстрація місця проживання дитини (якщо заявник наполягає); посвідчення багатодітної сім’ї (якщо заявник наполягає).

Особистий візит потрібен і для отримання дозволу на працевлаштування іноземців та посвідки на тимчасове проживання.

З переліком всіх послуг, що надають столичні ЦНАПи, можна ознайомитись за посиланням.

Послуги, що надаються за допомогою поштового зв’язку: https://drive.google.com/file/d/1EXu-AncN-lA_zneqEaMNrpAVDa6sHal1/view?usp=sharing

Послуги, що замовляються через особистий кабінет: https://kyivcnap.gov.ua/

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня і на три тижні запроваджено жорсткі карантинні обмеження через ріст захворюваності на COVID-19.

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Автор: Інна Андаліцька